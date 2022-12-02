شكرا لقرائتكم آلية توثيق عقد الزواج إلكترونيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل، المهندس عبدالعزيز المصيريعي، أن تسجيل عقد الزواج يتم إلكترونيًّا بعد اعتماده من مأذون الأنكحة.

وقال في تصريح لـ “قناة الإخبارية”: إنه بحسب القنوات المشتركة ما بين شركاء نجاح وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتم تسجيل عقود الزواج إلكترونيًّا وبشكل لحظي بمجرد أن يتم اعتماد العقد من مأذون الأنكحة.

توفر الخدمة

وأوضح، أن أغلب خدمات وزارة العدل أصبحت إلكترونية وتقدم بشكل ميسر، ونظرًا لتوفر الخدمة على مدار الساعة، يقوم المستفيدون بتقديم الخدمة والطلبات ومصادقتها في الوقت المتاح لهم بشكل يسير وميسر.