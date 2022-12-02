شكرا لقرائتكم جدول عقوبات مخالفة لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية