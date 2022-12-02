شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الخرزي يعلن اعتزاله دوليًا بعد خروج تونس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن وهبي الخزري لاعب منتخب تونس الأول لكرة القدم، عن اعتزاله الدولي، عقب الخروج من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب تونس ودع منافسات كأس العالم 2022، بعدما جاء في المركز الثالث، في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا اللذان حسموا التأهل لدور الـ16.

وقال الخزري عبر مقطع فيديو مصور مع قناة "بي إن سبورتس الفرنسية": "أعتقد أنه الوقت الصحيح للقيام بذلك، أنا فخور بما قدمته لبلدي خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن مستقبل هذا الجيل مشرق".

وأضاف "الفوز على فرنسا والتسجيل أمامهم كانت أحد أفضل اللحظات في مسيرتي. أشكر كل اللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة".

وسجل الخزري هدفا في فوز تونس التاريخي أمام فرنسا ليصبح أول منتخب عربي يفوز على الديوك، ويصبح الهدف الثالث له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هداف العرب في المونديال بالتساوي مع الثنائي السعودي سامي جابر وسالم الدوسري.