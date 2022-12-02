شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري فى تحدي صعب أمام طلائع الجيش العنيد الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي صعب الليلة، حينما يواجه فريق طلائع الجيش، فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لمواصلة سلسلة الإنتصارات المحلية، فى ظل القيادة الفنية للمدرب السويسري مارسيل كولر، والذي لم يتعثر فى أي مباراة هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والجيش إثارة كبيرة بين الفريقين، كعادة المواجهات السابقة التي جمعتهما، خاصة أن الطلائع لاطلما يقدم مباريات قوية أمام المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة، مما يزيد من صعوبة اللقاء على الفريق الأحمر فى مواجهة الليلة، والذي يطمح للوصول إلى صدارة الترتيب.



الأهلي يسعي لإستغلال تعثر الزمالك!

ويسعي النادي الأهلي لمواصلة نتائجه الطيبة مع كولر، وإستغلال تعثر الزمالك أمس، فى المباراة التى جمعت الفارس الأبيض مع المصري البورسعيدي، وأنتهت بالتعادل بين الفريقين، مما يتيح الفرصة للمارد الأحمر إلى زيادة الفارق إلى 4 نقاط كاملة فى صراع الصدارة بين الفريقين، فى حالة الفوز الليلة.



موعد مباراة الأهلى والجيش القادمة

ومن المقرر ان يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الجمعة، فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.