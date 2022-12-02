شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح تأثير دخل مندوب التوصيل على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيها الدخل الناتج عن العمل في مجال التوصيل.

وتلقى البرنامج عبر تويتر سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه:”هل العمل مع ناقل أو أرامكس كمندوب توصيل يؤثر على الدعم؟ وردت خدمة المستفيدين بالقول:” في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم “.

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ولفت إلى أنه يمكن معرفة قيمة مدى الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية .

دراسة الأهلية

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب دراسة الأهلية.

تطبيق المادة 20

وكان البرنامج أكد في وقت سابق على تطبيق المادة 20 في حالات معينة، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا وتشمل ما يلي: