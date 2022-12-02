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حشود غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة

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الرياض - محمد الوسيري - تسابقت الوفود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فجر اليوم الجمعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحشود الغفيرة لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم أداء العمرة لهذا العام، في مشهد بديع يسر الناظرين.

جهود رجال الأمن

وكانت حركة الحشود بالمكان تتسم بانسيابية عالية، وسط الجهود الأمنية الحثيثة لتسهيل الحركة وتنظيم صفوف زوار المسجد النبوي، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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