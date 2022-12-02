شكرا لقرائتكم مغامرات عبر التاريخ ورحلة تعليمية بمتحف المصمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المتاحف، أمس الخميس، عن تنظيم برنامج “مغامرات عبر التاريخ” في متحف المصمك بمدينة الرياض، خلال الفترة من 4- 18 ديسمبر الجاري، حيث يتضمن البرنامج أنشطة تعليمية وتفاعلية للصغار واليافعين وكل أفراد العائلة.

أنشطة تعليمية

ويتعرف الزوار من خلال المشاركة في هذه الأنشطة التعليمية على العمارة النجدية التقليدية، ويطلب منهم التفكير في كيفية بناء تلك المباني التقليدية، ولماذا بناها المعماريون آنذاك بهذه الطريقة، إلى جانب استكشاف حصن المصمك الذي يُقدم بعِمارته مثالًا على استخدام الطوب اللبن في البناء المستدام، واستغلال الموارد المتاحة محليًّا.

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وستوزع الهيئة على الطلاب والطالبات كُتيب الأنشطة، وأقلام الرسم والتلوين عند زيارتهم لحصن المصمك، لتعبئة الكتيب أثناء الجولة.

مغامرات عبر التاريخ

ويسعى برنامج “مغامرات عبر التاريخ” إلى تحقيق عدد من الأهداف التعليمية، ومن بينها استكشاف أنواع المباني المختلفة والمواد المستخدمة في بنائها، وإدراك أن الحصيلة المعرفية التاريخية يمكن جمعها من خلال مصادر مختلفة (عبر التجارب الحسية والشفوية)، إضافة إلى تطوير المفاهيم المرتبطة بالتاريخ مثل الاستمرارية والتغيير، وأوجه الشبه والاختلاف، واستخدامها لتوضيح الماضي والحاضر.

وتهدف هيئة المتاحف من هذا البرنامج إلى تعزيز دور المتاحف التعليمي، وتوطيد العلاقة بين المتاحف وكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بالمتاحف وما تحتويه من كنوز تربطهم بالماضي وبقيمِه التاريخية والحضارية.