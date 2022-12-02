شكرا لقرائتكم سعوديون يشاركون المغرب فرحتهم بالتأهل لدور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك مشجعون سعوديون، فرحة المنتخب المغربي لتأهله لدور الـ 16 ضمن مباريات كأس العام المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت “العربية السعودية” فيديو يوثق فرحة جماهير الأخضر في سوق واقف بمدينة الدوحة بفوز المغرب وتأهلها للدور الـ 16 في مونديال كأس العالم 2022.

تأهل المغرب

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على المنتخب الكندي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليصعد منتخب أسود الأطلس إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة.