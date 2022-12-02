شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان أعضاء مجلس الرئاسة البوسني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة، لفخامة السيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة، السيدة جيلكا تسفيانوفيتش بمناسبة انتخابها عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.