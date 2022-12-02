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ضبط 8 مخالفين ارتكبوا مُخالفات رعي

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (234) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

غرامة الرعي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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