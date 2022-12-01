انطلاق تسجيل المشاركين في بطولة كأس موسم حائل للهجن

يفتتح اليوم، باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في بطولة كأس موسم حائل لسباق الهجن، إحدى الفعاليات التي ينظمها الموسم بنسخته الثانية على ميدان حائل للهجن، يوم السبت 10 ديسمبر. ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن موسم حائل، بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للهجن، ويسعى للمحافظة على تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة والمجتمع السعودي، وتعزيز المشاركة فيها، وتأصيل الموروث الوطني، حيث يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لمثل هذه الرياضات التي تحافظ على التراث الخاص للهوية الوطنية.

وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر، وتتاح عملية التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي (scrf.sa/login)، ويتضمن الكأس شوطي ماراثون، كما يتيح فرصة لتعديل الأشواط للمسجلين في الكأس، بحد أقصى الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد المقبل، قبل إغلاق التسجيل بيوم. وكان موسم حائل قد خصص جوائز مالية للفائزين في سباق الهجن تصل إلى 175 ألف ريال، فيما ينطلق أول الأشواط عند الساعة الثالثة عصراً، ومن المتوقع أن يشهد الكأس تنافساً قوياً بين المشاركين، لما تحمله هذه الرياضة من إرث تاريخي كبير، وتنافس بين ملاك الهجن، بالإضافة إلى متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

يذكر أن موسم حائل 2022 انطلق في 17 نوفمبر، وكانت أولى فعالياته كأس موسم حائل للصقور الذي أقيم بالتعاون مع نادي الصقور السعودي وبجوائز إجمالية تصل إلى 6 ملايين ريال، كما يتضمن الموسم مناطق للفعاليات في منتزه المغواة، تحتضن منطقة كأس العالم لعرض مباريات المونديال للجماهير، ومنطقة للأطفال، وسيشهد أيضاً العديد من الأنشطة والمسابقات؛ أبرزها كأس موسم حائل للسهام من 6- 9 ديسمبر، وعروض الدراجات النارية خلال الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر.