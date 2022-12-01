شركة وسط جدة للتطوير تختتم مشاركتها في قمة السفر والسياحة

تختتم شركة وسط جدة للتطوير مشاركتها في النسخة الثانية والعشرين من قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2022، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض. وانطلقت القمة تحت شعار “السفر من أجل مستقبلٍ أفضل”، والتقى فيها كبار المسؤولين ورواد قطاع السياحة والسفر، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وناقشت التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد جائحة كورونا.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم في إحدى جلسات القمة حول تأثير سياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على الاقتصاديين المحلي والعالمي، وهي صناعة متنامية يُتوقع أن تصل إسهاماتها مجتمعة إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2028. وتضمنت محاور النقاش في الجلسة عوامل الجذب واستقطاب الاستثمارات في قطاع سياحة الفعاليات تحديداً، بالإضافة إلى تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى والاستثمارات في البنى التحتية واعتماد الاستدامة البيئية على القطاع خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، كما تم التطرق إلى تأثير التكنولوجيا في هذا القطاع الواعد ودور الحكومات في تنميته وابقاءه.

وتستهدف الشركة لتـطوير 5.7 مليون متر مربع تشمل شريط مائي بطول 9.5 كم يتكون من مرسى بمواصفــات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل المملكة وخارجهـا، وشاطئ رملي بطول 2.1 كم، مع توفير مناطـق مخصصة للمشي للحد من حركة المركبات بالقرب من الشاطئ، يهدف لوضع جدة ضمن أفضل مدن العالم للعيش من خلال صناعة وحدة سياحية وترفيهية ورياضية وثقافية وتجارية وسكنية في قلب المدينة تبرز من خلالها هويتها الثقافية والفنون المعمارية بقالب عصري ومتجدد.

وقد تم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة السعودية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح “وجهة ذكية” تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندساً واستشارياً، يمثلون 5 من أفضل مكاتب الهندسة والتصميم الحضري في العالم.