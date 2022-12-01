شكرا لقرائتكم خبر عن إستئناف الدوري المصري.. الزمالك يلاقي المصري فى الجولة الخامسة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الزمالك تحدي قوي الليلة، حينما يواجه المصري البورسعيدي، فى الجولة الخامسة من فعاليات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي الزمالك للعودة إلى طريق الإنتصارات، بعد أن تعثر فى آخر مواجهاته للدوري أمام نادي إنبي فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة.

كما يسعي الفارس الابيض لإستغلال الحالة الجيدة التى أصبح عليها اللاعبين بعد الفوز الصعب على المصري فى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، مما يجعل مواجهة الليلة بين الفريقين مليئة بالإثارة والندية، خاصة أن الفريق البورسعيدي قد تعرض للخسارة على يد الزمالك الأسبوع الماضي.



عودة رحلة الدفاع عن اللقب!

ويعود الزمالك إلى مسابقته المفضلة من جديد، بهدف الحفاظ على لقب الدوري، والذي حظي به الفارس الأبيض فى آخر موسمين، مما يصدر الضغوط على لاعبي الأبيض من أجل الفوز وإعتلاء صدارة الترتيب، فى حين يسعي النادي المصري من تجنب الخسارة للمرة الثانية على التوالي أمام الفريق الأبيض مما يزيد من صعوبة اللقاء.



موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة. والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



جدول ترتيب الدوري المصري الحالي

ويعتلى غزل المحلة صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، فى حين يحل النادي الأهلى فى مركز الوصافة برصيد 9 نقاط، ويأتي الإتحاد السكندري فى المركز التالت بنفس الرصيد من النقاط، فى حين يحل الزمالك فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ولكن من 3 مباريات فقط.