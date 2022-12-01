شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. رينارد يسجل رقم سلبي بعد توديعه للمونديال رفقة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض منتخب السعودية لصدمة كبيرة أمس، بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام المكسيك، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم، حيث أن الجميع توقع وصول المنتخب السعودي بسهولة إلى دور ال 16 بعد الفوز على الأرجنتين فى الجولة الأولي، وهي أقوي منتخبات هذه المجموعة.

ليودع الأخضر السعودي مونديال قطر الحالي، وتتبخر آحلام الشعب السعودي، والذي كان يطمح لتكرار إنجاز فريد فى النسخة الحالية، بل الذهاب للدور ربع النهائي على أقل تقدير، ليصطدم الجميع بالواقع المرير للمنتخبات العربية، والتى تعاني منه منذ سنوات طويلة.

وفى سياق متصل، حقق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رقمًا سلبيًا جديد بعد توديع المونديال من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، خاصة أنه فشل مع منتخب المغرب فى تخطي دور المجموعات فى مونديال روسيا 2018 الماضي.



الحسرة تسيطر على لاعبي الأخضر!

وسيطرت الحسرة والحزن على لاعبي المنتخب السعودي بصورة كبيرة بعد إنتهاء مباراة المكسيك أمس، لا سيما أن السعودية كانت فى حاجة فقط لفوز وحيد فى آخر جوالتين للتأهل بشكل رسمي للدور القادم، الشئ الذي فشل فى تحقيقه لاعبي الصقور.



السعودية تنال إحترام العالم ولكن..!؟

وحظي المنتخب السعودي على إحترام العالم أجمع، حتى أن تشافى قام بترشيحه للصعود رفقة المنتخب الأرجنتيني، الشئ الذي لم يتحقق، ولكن وسط هذه الإشادة الكبيرة، جاءت معالم الحسرة والحزن على البعض، والذي سئم من مقولة التمثيل المشرف وعقلية اللاعب العربي المنحسرة عند هذا الأمر.