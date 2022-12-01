شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمباراة كندا والمغرب وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب كندا تحدي صعب الليلة، حينما يواجه المنتخب المغربي، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم، حيث يبحث المنتخب الكندي فى الظهور بشكل مغاير فى هذه الجولة وتعويض خسارة الجولتين السابقتين، فى حين يرغب المنتخب المغربي فى تحقيق نتيجة إيجابية وتجنب المفاجأت.

وعلى الرغم من فوز المغرب أمام بلجيكا فى الجولة الماضية والتعادل مع كرةاتيا فى الجولة الاولى، إلا أنه يخشي من مواجهة مصير باقي المنتخبات العربية فى العربية، لا سيما أنه الممثل العربي الوحيد المستمر فى البطولة حتى هذه اللحظة، مما يصدر الضغوط على أسود الأطلس للصعود.



موعد مباراة كندا ومغرب القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب كندا نظيره المنتخب المغربي اليوم الخميس، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



تشكيل كندا المتوقع لمباراة المغرب

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: جونستون، فيتوريا، ميلير.

خط الوسط: هتشنسون، لاريا، إيوستاكويو، ألفونسو ديفيز.

خط الهجوم: بوكانان، لارين، جونثان ديفيد.



تشكيل المغرب المتوقع لمباراة كندا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نوصير مزراوي – نايف أكرد – رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – عبد الحميد الصابيري.

خط الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف النصيري.



جدول ترتيب المجموعة السادسة

1- كرواتيا برصيد 4 نقاط.

2- المغرب برصيد 4 نقاط.

3- بلجيكا برصيد 3 نقاط.

4- كندا دون رصيد من النقاط.