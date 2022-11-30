شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. رغم الأداء المشرف والفوز على فرنسا تونس تودع المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب تونس من تحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي حامل اللقب 1/0، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم، إلا أنه على الرغم من فوز نسور قرطاج فإنه قد ودع البطولة بشكل رسمي، بعدما تمكن منتخب إستراليا من تحقيق الفوز على الدنمارك.

وسجل هدف اللقاء الوحيد صانع الألعاب التونسي وهبي الخرزي فى الربع الأول من أحداث الشوط الثاني، قبل أن يتمكن من القتال والحفاظ على تقدمه وسط إستبسال وتكتلات دفاعية كبيرة فى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليخرج المنتخب التونسي من مرحلة المجموعات رافع الرأس.



إستراليا تقضي على أحلام تونس

وجاء فوز منتخب إستراليا على الدنمارك فى المباراة الآخري، والتي أقيمت فى نفس التوقيت، بمثابة الضربة الموجعة لنسور قرطاج، حيث لم تسعف نتائج هذه الجولة المنتخب التونسي على التأهل إلى الدور القادم، مما أصاب اللاعبين بإحباط شديد، لا سيما أن تونس قدمت مباراة تاريخية أمام الديوك الفرنسية.



ترتيب المجموعة الرابعة بعد إنتهاء المجموعات

وأعتلى منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من خلال فوزين وهزيمة، فى حين جاء منتخب إستراليا فى مركز الوصافة برصيد 6 نقاط بعد هزيمةوفوزين، وحل منتخب تونس المركز الثالث برصيد 4 نقاط من هزيمة وتعادل وفوز، وتزيل منتخب الدنمارك برصيد نقطة واحدة، بعد تعادل وهزيمتين.

1- فرنسا برصيد 6 نقاط.

2- إستراليا برصيد 6 نقاط.

3- تونس برصيد 4 نقاط.

4- الدنمارك برصيد نقطة واحدة.