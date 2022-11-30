شكرا لقرائتكم خبر منافسة بين 300 جهة بالمعرض الدولي للقهوة والشوكولاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته بنسخته الثامنة، بمشاركة 300 جهة محلية ودولية من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 3 ديسمبر 2022م.

وستقام بطولة «الباريستا السعودية» المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، حيث سيحظى الفائز بالبطولة برحلة إلى العاصمة اليونانية (أثينا) لتمثيل المملكة العربية السعودية في البطولة العالمية.

وأعد المعرض ورش عمل ودورات مختصة في القهوة والشوكولاته سيقدمها مدربون معتمدون في القهوة لتعليم مهارات ومعلومات جديدة للمتدربين، مما يسهم في تشكيل فرصة للباريستا وخبراء القهوة والطهاة المحترفين وكذلك الراغبين بافتتاح مشاريعهم في مجالات القهوة.

ومن ضمن الفعاليات سيحتضن المعرض «منطقة سباق القهوة»، وهي منطقة ترفيهية للكبار والصغار ستقام فيها ألعاب VR مبتكرة، وحلبة لسباق سيارات صغيرة محاكية للحلبات الواقعية، وشاشة تفاعلية.

كما سيشهد المعرض إقامة منطقة حديث القهوة «COFFEE TALK» التي تجمع أبرز خبراء القهوة والأعمال مع الجمهور، للحديث عن موضوعات تخص القهوة والاستثمار، وستتيح الفرصة للجمهور الاستفادة من الخبرات، وإتاحة الفرصة لهم لأسئلتهم والرد على استفساراتهم.

وسيكون محترفو وهواة الطهي على موعد مع المنافسة في «منصة الطهي»، حيث ستشهد تحديا يوميا لـ4 طهاة، مع طاهٍ رئيسي مقدم ومحاور لصنع نوع من أنواع الحلى، يتم إعدادها بأنواع من القهوة أو الشوكولاته، ومشاركته مع الحضور وتذوقه وتقييمه، إذ ستقام هذه الفعالية لدعم الطهاة السعوديين وتعزيز مشاركاتهم في مجال صناعة الحلويات.

أهداف المعرض







استقطاب الباحثين عن استثمارات جديدة



توفير منصة لإطلاق المنتجات السعودية



توفير الدعم للطهاة السعوديين



تعزيز مشاركاتهم في مجال صناعة الحلويات



المشاركون