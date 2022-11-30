جلسات توعية سيبرانية لـ7 جهات وطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 7 جهات وطنية و545 مستفيدا من جلسات التوعية السيبرانية خلال نوفمبر الماضي، وفقا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وتهدف الجلسات إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات الوطنية، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني. وتضمنت الجلسات مفاهيم عامة حول مخاطر الأمن السيبراني، وأهميته على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات الجهات والأفراد في هذا المجال، والأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، إلى جانب توصيات للحماية من المخاطر المتجددة. المستفيدون في نوفمبر





7 جهات وطنية



545 مستفيدا

المستفيدون في 2022



60 جهة وطنية



8194 مستفيدا



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