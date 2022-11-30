دورة تدريبية حول الاستقدام الأخلاقي والنزيه

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واطلع المشاركون على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وعناصرها، والصكوك الدولية ذوات العلاقة، والفرق بينها وبين تهريب المهاجرين، كما اطلعوا على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، ومبادئ التوظيف الأخلاقي.يأتي ذلك في إطار تنفيذ اللجنة لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م لتعزيز قدرات العاملين في كافة القطاعات في التعامل مع جرائم الاتجار بشتى صورها وتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
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