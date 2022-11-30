هيئة الأفلام تناقش تحويل السينما لوجهة سياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام مساء أمس ورشة عمل بعنوان «كيف تخلق السينما وجهة سياحية»، قدمها الباحث في اقتصاديات السينما الدكتور عبدالرحمن الغنام، وسط حضور ومشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين، وذلك بمدينة الرياض. وتناولت الجلسة الأولى «السياحة السينمائية.. الأهمية والأهداف»، دور الفنون والثقافة في تغيير السلوك البشري وإثارة العواطف والأفكار، ودور السينما كركيزة ونافذة للمعرفة والتواصل والتطور، وتوليد المعاني والقيم الجديدة، إضافة إلى تطور الخطاب الإشهاري وعلاقته بالسينما، ودور وسائل الإعلام في تمرير الرسائل الإشهارية، والتأكيد على أن الأفلام تعد من أهم الأدوات المستخدمة في التسويق، ولا سيما دور المهرجانات السينمائية في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة المقامة بها، وإتاحتها فرص العمل للشباب، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في المنشآت الاقتصادية في منطقة المهرجان، وتسويق الخدمات السياحية، والمنتجات الفنية والثقافية. أهم موضوعات الجلسات:





السياحة السينمائية.. الأهمية والأهداف.



دور الفنون والثقافة في تغيير السلوك البشري.



دور السينما كركيزة ونافذة للمعرفة والتواصل.



تطور الخطاب الإشهاري وعلاقته بالسينما.



دور وسائل الإعلام في تمرير الرسائل الإشهارية.



المملكة كوجهة تصوير سينمائي.. الواقع والمأمول.



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