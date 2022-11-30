«سواب شوب».. مبادرة لتبادل الألبسة المستخدمة

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السواب شوب





حقق نجاحا كبيرا واستقطب 1,300 زائر



أتاح لـ1000 شخص مقايضة 5,500 قطعة من الملابس



تمكن الزوار من مقايضة 60% من القطع التي عرضت



التبرع بـ40% منها إلى إحدى الجمعيات الخيرية



توزيع الملابس غير المستعملة على المحتاجين



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتشجيع المجتمع على اتخاذ القرارات المستدامة فيما يتعلق بالأزياء، أطلقت هيئة الأزياء السعودية بالتعاون مع شركة محلية وأخرى أجنبية، مبادرة «سواب شوب» لتبادل الملابس المستخدمة، والتي تضمنت إنشاء موقع موقت للسواب ضمن مساحة «يو ووك» بالرياض خلال مؤتمر مستقبل الأزياء الذي نظمته الهيئة لنشر التوعية حول إعطاء الألبسة فرصة ثانية للاقتناء.

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