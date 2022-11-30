مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة يحصد آيزو الإدارة البيئية

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وتأتي هذه الجهود متوافقة مع مبادرة التوعية البيئية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، إيمانا وشعورا بالمسؤولية المشتركة للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية، من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة.يذكر أن المجمع يستضيف الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج في كل عام، ويعد أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأنموذجا مثاليا لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية.
مزايا منهجية عمل المجمع:
- تعزز تحسين أداء الأعمال.
- استخدام أفكار جديدة تسهم في خفض التكاليف التشغيلية.
- رفع كفاءة استخدامات الطاقة والمياه.
- أعمال الصيانة والتشغيل.
- القدرة على التحكم في مستوى التلوث.
- الحد من الآثار البيئية.
- التأهب للطوارئ والاستجابة لها.
- تحسين الأوضاع البيئية للموظفين.
- توفير بيئة نظيفة وآمنة وخالية من الملوثات.
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