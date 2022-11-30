شكرا لقرائتكم خبر مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة يحصد آيزو الإدارة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نال مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية (ISO 14001)، إثر تطبيقه نظاما مميزا في نظام إدارة البيئة وتطبيق منهجية عمل مستدامة.

وتأتي هذه الجهود متوافقة مع مبادرة التوعية البيئية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، إيمانا وشعورا بالمسؤولية المشتركة للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية، من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة.

يذكر أن المجمع يستضيف الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج في كل عام، ويعد أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأنموذجا مثاليا لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية.

مزايا منهجية عمل المجمع:

