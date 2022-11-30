شكرا لقرائتكم خبر عقوم تكتم مجرى سيول عين شمس.. والأهالي يطالبون بتوسعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شهد مجرى السيول في وادي عين شمس بالعاصمة المقدسة عبثا وإحداثات من عقوم ترابية ضيقت مساره خلال السنوات الماضية، طالب الأهالي بتوسيع المجرى ليستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار.

وأكدوا أن الإحداثات شملت المنابع الطبيعية للوادي، مما أدى إلى تخوفهم من عدم قدرته على تحمل كثافة السيول المتوقعة القادمة من جبال الجعرانة ومن عموم الجهات الشرقية خاصة مع ظاهرة تغير المناخ المتوقعة وارتفاع خطر الأمطار المتطرفة، مطالبين بتوسيع المجرى لاستيعاب أي كميات من السيول مستقبلا.

وقال محمد اللحياني، من سكان عين شمس «منذ سنوات اجتاحت السيول المنطقة وأصبح من الضروري تنفيذ تصاريف تحمي الوادي، ولا شك أن أمانة العاصمة المقدسة استجابت لمقترحات المواطنين بتطوير البنية التحتية للتصريف بالوادي، وما أنفق على بنيته التحتية عبر مشروعين للتصريف يثبت اهتمام الأمانة بسلامة الأهالي.

واستدرك «لكن سيول جدة هذا العام وما شهدته من أضرار يدفعنا إلى القلق، ونطالب الجهات المعنية باستكمال توسعة التصريف. فجودة الحياة التي نصت عليها رؤية 2030 تمنحنا ثقة في إنجاز بنيته التحتية التصريفية بشكل أفضل فكميات السيول القادمة من الجبال الشرقية والتي تصب في المنطقة ليست قليلة ومرعبة».

بدروه أوضح الباحث في التاريخ الطبيعي بمحافظة الجموم بندر اللحياني، أن تصريف مياه السيول يقع بمخطط ذوي الدخل المحدود الجاري تطويره بعين شمس التابعة لمحافظة الجموم، وكان يعرف بوادي البئر ويأخذ مياهه من جبال الجعرانة ومن جبال بئر الغنم، وما حولها ويبدو منخفضا عن منابعه وينتهي بمجرى وادي فاطمة وشهد في السنوات الأخيرة تطرفا في مياهه خاصة بعد العبث بمجراه عند منابعه الطبيعية والذي نعلمه أن الدفاع الدني نفذ دراسات ميدانية علمية توصي بتوسيع المجرى لاستيعاب أي كميات من السيول مستقبلا تحسبا للتغير المناخي الحاصل حاليا.

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