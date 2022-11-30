إزالة سلاسل حديدية أمام عمارات وفنادق بمكة

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وواصلت بلدية الحديبية الفرعية، بمشاركة الدفاع المدني وإدارة الخدمات العامة، متابعة محطات الوقود ضمن نطاقها الإشرافي. وأسفر ذلك عن إغلاق محطة وقود لعدم مطابقتها معايير تحسين جودة محطات الوقود والمراكز التابعة لها، بعد منحهم المدة الكافية لتطبيق المعايير المطلوبة.فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة بإلزام أصحاب الأراضي البيضاء بضرورة تسوير أراضيهم، حفاظا على المشهد الحضري. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت على ضرورة تحديد الأراضي المراد تسويرها، بما يحقق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، والإعلان لملاكها بإقامة سور عليها ضمن حدود تملكه الشرعي، وفقا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك، بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان.
وتهدف تلك المبادرة إلى معالجة التشوه البصري وتعزيز المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن، خلال معالجة تسوير الأراضي البيضاء، ولأهمية التأكيد على ما جاء في الأنظمة واللوائح بهذا الخصوص.
أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري
- تعزيز المشهد الحضري
- دعم جودة الحياة في المدن
- معالجة تسوير الأراضي البيضاء
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