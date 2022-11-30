الخارجية تعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

أعلنت وزارة الخارجية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، والتي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وأوضحت الخارجية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات.

وبينت أنه يمكن للمواطنين دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.