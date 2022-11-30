شكرا لقرائتكم مراقبة تليفزيونية بمنفذ سلوى لأكثر من 10 كم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستمر جهود القوات الأمنية، بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

ونشرت وكالة “واس” للأنباء، مقطع فيديو يوثق المتابعة الأمنية للقوات لتسهيل وتيسير حركة العابرين والراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، عبر منفذ سلوى.

تنفيذ المهام

وأكد المقدم محمد الشهري، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الأعمال الميدانية والأمنية مستمرة حتى اللحظة، فجميع رجال الأمن العاملين في الميدان يقومون بتنفيذ المهام المحددة لهم على أكمل وجه.

وأضاف أن مركز القيادة والتحكم بمنفذ سلوى الحدودي، يقوم بمتابعة جميع ما يرصد في الميدان من ملاحظات وبلاغات أمنية، عن طريق مراقبة تليفزيونية مباشرة تمتد لمسافة أكثر من 10 كيلو مترات، حيث يتم تبليغ المسؤولين في الميدان بها والعمل على معالجتها أولًا بأول.

وشدد على أن القيادة الميدانية تتمنى السلامة لكل قاصدي مونديال كأس العالم، ويهيب بالجميع الالتزام بالقواعد والإجراءات التي أعلن عنها الأمن العامة، وكذلك القواعد الخاصة بالسلامة المرورية.

قواعد السلامة المرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت في وقت سابق المسافرين برًا، إلى الالتزام بعدد من الإجراءات من أجل السلامة، والتقيد بقواعد السلامة المرورية.

وذكرت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، المسافرين برًا بعدد من الأمور من أجل السلامة والتي تمثلت في: