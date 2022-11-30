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وزير الطاقة يعلن تدفق الغاز الطبيعي من حقلي أوتاد والدهناء

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الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) تمكنت -بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه جرى اكتشاف حقل “أوتاد” للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل )10( مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(740) برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل )16.9( مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و)165 (برميلًا من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل “الدهناء” للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد (230) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل (8.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل (17.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(362) برميلًا من المكثفات

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وشدد على أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

واختتم سمو وزير الطاقة تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خيرٍ وفير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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