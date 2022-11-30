شكرا لقرائتكم توقعات بدرجات حرارة وأمطار أعلى من المعدل في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، التوقعات الفصلية لشتاء هذا العام، حيث توقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي، قد تصل إلى 1.5 درجة خصوصًا في شهر ديسمبر المقبل.

هطول الأمطار

وبشأن توقعات هطول الأمطار، أضاف المركز في إنفوجراف صادر عنه أنه من المتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على المناطق (الرياض، الجوف، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة)، وتزداد النسبة المئوية لاحتمالية الهطول على مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية).

قد يهمّك أيضاً

ولفت إلى أنه من المحتمل وجود بعض الحالات التي تسمى بالمتطرفة مثل الأمطار الغزيرة، موضحًا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

توقعات طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).

نهاية حالة الوسم

فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات ما بين مناطق بدر ورابغ قد تمتد إلى جدة وجنوب المدينة وأجزاء محدودة من القصيم وحفر الباطن وشمال شرق حائل.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع كذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة حتى شمال الوسطى، موضحًا “أن نهاية الحالة الجوية السادسة لموسم الوسم” للعام الجاري 1444هـ ستكون اليوم الأربعاء”.