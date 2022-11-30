شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. المغرب أمام فرصة للتاريخ فى مواجهة كندا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي صعب ومصيري غدًا، حينما يواجه المنتخب الكندي، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات السادسة بكأس العالم، فعلى الرغم من عدم فوز كندا فى أي مباراة خلال مونديال قطر الحالي، إلا أنه قدم مباراة جيدة أمام المنتخب البلجيكي فى الجولة الأولي.

ويمتلك منتخب المغرب فرصة لكتابة التاريخ، حيث أنه فى حالة إذا ما تمكن منتخب أسود الأطلس من الفوز فى مواجهة كندا، وتعثر المنتخب الكرواتي فى مواجهة بلجيكا، فسيتصدر المنتخب المغربي هذه المجموعة، فى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أنه لم يسبق لمنتخب أفريقي أو عربي أن تصدر مجموعته بكأس العالم.



الركراكى يسعي لمواصلة العرض الجيد

ويسعي وليد الركراكى، المدير الفني لمنتخب المغرب، من مواصلة عروضه القوية فى المونديال الحالي، بعدما تمكن من إحراج وصيف النسخ السابقة المنتخب الكرواتي فى الجولة الأولى وإنتزاع نقطة ثمينة منه.

إضافة إلى تمكنه من الفوز على بلجيكا فى الجولة الماضية بثنائية، والذي حاز على المركظ الثالث فى مونديال روسيا الماضي، الشئ الذي يؤكد إختلاف تفكير المنتخبات العربية، ومناطحتها بقوة للمنتخبات الأوروبية الكبري فى أكبر المواعيد.



موعد مباراة المغرب وكندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الكندي غدًا الخميس، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



جدول ترتيب المجموعة السادسة

1- كرواتيا برصيد 4 نقاط.

2- المغرب برصيد 4 نقاط.

3- بلجيكا برصيد 3 نقاط.

4- كندا دون رصيد من النقاط.