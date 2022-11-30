شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمباراة تونس وفرنسا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب تونس فى تحدي صعب الليلة، حينما يواجه المنتخب الفرنسي فى مباراة الفرصة الأخيرة، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم، فعلي الرغم من تأزم موقف نسور قرطاج فى الصعود، إلا أن المنتخب التونسي ما زال يتمسك بالأمل الأخير أمام الديوك الفرنسية.

حيث يتطلب على المنتخب التونسي تحقيق الفوز فى مباراة الليلة، من أجل حسم الصعود إلى الدور القادم، مع الإنتظار لنتائج المباراة الآخري التي ستجمع بين إستراليا والدنمارك عن نفس المجموعة، حيث يرتبط مصير نسور قرطاج بتحقيق المنتخب الإسترالي نتيجة سلبية.



موعد مباراة تونس وفرنسا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس نظيره المنتخب الفرنسي اليوم الأربعاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



التشكيل المتوقع لتونس أمام فرنسا

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العبدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.



التشكيل المتوقع لفرنسا أمام تونس



حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هرنانديز، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، يوسف فوفانا، كينجسلي كومان، ماركوس تورام.



جدول ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الثالثة

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من إنتصارين، فى حين يأتي المنتخب الإسترالي فى مركز الوصافة برصيد 3 نقاط بعد هزيمة وفوز، ويحل منتخب الدنمارك فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة، ويتزيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

1- فرنسا 6 نقاط.

2- إستراليا 3 نقاط.

3- الدنمارك نقطة واحدة.

4- تونس نقطة واحدة.