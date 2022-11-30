شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو يوافق على الإنتقال إلى النصر السعودي بعد كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قد وافق على الإنتقال إلى الدوري السعودي، عبر بوابة نادي النصر، بعقد يمتد لمدة عامين، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي ضخم يقترب من 170 مليون جنيه إسترليني فى الموسم الواحد.

وأفادت التقارير أن رونالدو أصبح يقتنع تمامًا بخطوة تواجده فى المنطقة العربية خلال هذه المرحلة العمرية، خاصة أن اللاعب أصبح حرًا فى الفترة الحالية، إضافة إلى إعجاب اللاعب بتنظيم قطر للمونديال الحالي وتطور الكرة العربية، الشئ الذي يجعل تواجد اللاعب فى "دوري ريو" أمرًا منطقيًا.



الصفقة الأضخم فى تاريخ العالمي!

ومن المنتظر أن تكون صفقة رونالدو هي الأكبر والأضخم ماديًا فى الدوري السعودي والشرق الأوسط بأجمعه، حيث لم يسبق لأي نادي أن تعاقد مع نجم كبير بحجم كرستيانو فى المنطقة العربية، بجانب أن الصفقة ستكون الأضخم فى تاريخ نادي النصر العالمي، مما سيلسط الأضواء بشكل أكبر على "دوري ريو للمحترفين".



صدمة فى الوسط الأوروبي بسبب رونالدو

وأصيبت الأندية الأوروبية الراغبة فى ضم رونالدو بصدمة كبيرة من الأخبار المنتشر مؤخرًا برحيل رونالدو إلى النصر السعودي، خاصة أن الكثير من الأندية الإنجليزي أمثال تشيلسي ونيوكاسل، كانت تستبعد تمامًا أن ينتقل اللاعب إلى الدوري السعودي، وأن يوافق على عرض العالمي فى نهاية مسيرته الحافلة.