شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب السعودية تحدي خاص الليلة، حينما يواجه منتخب المكسيك، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم، حيث يرغب الأخضر السعودي فى تأكيد تفوقه وإستحقاقه لعبور الدور القادم، عن طريق الفوز أو التعادل والإنتظار لإنتهاء مباريات الجولة.

فى حين يتشبس منتخب المكسيك بالأمل الضعيف، حيث أن الفوز على المنتخب السعودي فى مباراة الليلة، مع فوز المنتخب البولندي على الأرجنتين سيمنح المنتخب المكسيكي بطاقة العبور الثانية رفقة بولندا.



موعد مباراة السعودية والمكسيك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب المكسيكي اليوم الأربعاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



تشكيل السعودية المتوقع لمباراة المكسيك

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - سامي النجعي - عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.



تشكيل المكسيك المتوقع لمباراة السعودية

حراسة المرمى: أوتشوا.

خط الدفاع: ألفاريز - أراوخو - مونتيس - مورينو - غالاردو.

خط الوسط: تشافيز - هيرارا - غواردادو.

خط الهجوم: هيرفينج لوزانو - أليكسيس فيجا.



ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الثالثة

1- بولندا برصيد 4 نقاط.

2- الأرجنتين برصيد 3 نقاط.

3-السعودية برصيد 3 نقاط.

4- المكسيك برصيد نقطة واحدة.