43 % من موظفي المملكة يعملون بالرياض

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وفيما يلي إجمالي المشتغلين حسـب الجنس والجنسـية ومنطقة العمل للربـع الثاني من 2022.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهـرت إحصـاءات سـوق العمل عن الربـع الثاني للهيئة العامة للإحصاء أن 43 % من عموم المشتغلين بأجر من العمل الرئيسي بالمملكة يعملون في منطقة الريـاض، تليها منطقة مكـة المكرمة، والتي يعمل بها 9.14 ،%فيمـا حلت المنطقة الشـرقية ثالثا، إذ يعمل بها 3.13 %من عموم المشـتغلين.وفيما يلي إجمالي المشتغلين حسـب الجنس والجنسـية ومنطقة العمل للربـع الثاني من 2022.

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