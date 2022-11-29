مهلة لتصحيح أوضاع محلات تقليل الملوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة منح أصحاب محال تقليل الملوحة المرخصة من قبل الوزارة، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مهلة إضافية لتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 19 / 2 / 1445هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن القرار يشمل محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه، وستقوم فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة بمراقبة أداء هذه المحال وضبط مخالفاتها، مضيفا أنه سيتم إيقاف منح تراخيص محال تقليل الملوحة نهائيا.

وأبان أن الوزارة أتاحت لأصحاب محال تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، حسب الإجراء المنظم لها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب؛ وفق المسار المنظم لها من قبل شركة المياه الوطنية، مشيرا إلى أنه في حال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحال نهائيا.

وكانت الوزارة مددت العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة، بمقتضى الأنظمة السابقة.