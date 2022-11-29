تأهيل القدرات لسوق العمل بـ20 معسكرا في طويق

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وأتاحت الأكاديمية فرصة التسجيل في المعسكرات التي تقام في مقرها الرئيسي للأكاديمية بمدينة الرياض، وتستهدف من خلالها نحو 500 متدرب لخوض تجربة التعلم في معسكرات مكثفة مدتها نحو 3 أشهر، وتقام في الفترة الصباحية أو المسائية، كما يقدمها عدد من الخبراء والمختصين وفق أحدث الأساليب والطرق التعليمية وباستخدام أحدث الأجهزة والمعامل.ويستفيد من أكاديمية طويق أكثر من 3 آلاف شخص، من خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية المختصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية عددا من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.
وتتم عملية التسجيل الالكتروني للمعسكرات من خلال الرابط: https://bootcamp.sa/bootcamps
معسكرات طويق
- معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية
- طويق وأمازون للحوسبة الحسابية
- معسكر Solutions Architect) Associate)
- Solutions Architect) Professional)
- معسكر Systems Operation) Associate)
- الذكاء الاصطناعي AI
- معسكر هواوي لأمن الشبكات
- معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java
- معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript
- معسكر تطوير تطبيقات Android
- علم البيانات
- تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python
- تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter
- معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift
- تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UX/UI
- البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF
- تطبيقات الويب للناشئين
- تطوير الألعاب باستخدام Unity للناشئين
- معسكر Python البرمجي للناشئين
- برمجة الروبوت للناشئين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.