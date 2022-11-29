تأهيل القدرات لسوق العمل بـ20 معسكرا في طويق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مجالات تقنية احترافية لتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل، أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق 20 معسكرا، بشراكة مع كبريات الشركات التقنية العالمية في مقدمتها شركة أمازون وشركة هواوي وشركة علي بابا وغيرها، حيث تمنح المعسكرات المتدربين الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، إضافة إلى تزويد الكوادر البشرية العاملة بأحدث المعارف والخبرات وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات الأعمال.

وأتاحت الأكاديمية فرصة التسجيل في المعسكرات التي تقام في مقرها الرئيسي للأكاديمية بمدينة الرياض، وتستهدف من خلالها نحو 500 متدرب لخوض تجربة التعلم في معسكرات مكثفة مدتها نحو 3 أشهر، وتقام في الفترة الصباحية أو المسائية، كما يقدمها عدد من الخبراء والمختصين وفق أحدث الأساليب والطرق التعليمية وباستخدام أحدث الأجهزة والمعامل.

ويستفيد من أكاديمية طويق أكثر من 3 آلاف شخص، من خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية المختصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية عددا من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.

وتتم عملية التسجيل الالكتروني للمعسكرات من خلال الرابط: https://bootcamp.sa/bootcamps

معسكرات طويق

