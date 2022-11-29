شكرا لقرائتكم خبر الموافقة على إنشاء مركز لسلامة النقل وتمديد عقد التزام سابتكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقا لترتيباته التنظيمية. كما وافق على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي»سابتكو» لمدة عام ينتهي في 31 / 12 / 2023م.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية أذربيجان، وتتصلان بالعلاقات التي تربط المملكة مع بلديهما الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ثم تناول المجلس مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عدد من الدول في الأيام الماضية؛ بهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ في كل ما من شأنه الإسهام بتحقيق التنمية والازدهار والسلام في العالم أجمع.

نشر ثقافة الحوار

وجدد المجلس في هذا السياق ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد في مدينة فاس المغربية، من دعمها الراسخ لجهود نشر ثقافة الحوار ومد جسور التواصل بين مختلف الثقافات، واهتمامها بتعزيز الوئام والتعايش بين الشعوب من أجل عالم ينعم بالأمن والاستقرار.

دور فاعل للمملكة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس عد انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ترجمة لدورها المؤثر في العمل الدولي متعدد الأطراف، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي في هذا المجال بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة لتطوير قطاع سياحي عالمي مستدام وشامل.

مطار الملك سلمان

وفي الشأن المحلي بارك مجلس الوزراء ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون مدينة الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، ويسهم في دعم خططها لتصبح العاصمة ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.

وأكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة؛ بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج (رؤية المملكة 2030).

تنافسية المنتج المحلي

وبين ابن سعيد أن المجلس استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد بالمملكة خلال الربع الثالث من 2022م، وما حققته الصادرات السلعية غير البترولية من نمو بنسبة (13.1%) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الدفاع، والبيئة والمياه والزراعة)، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية العقارية، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة والنووية والإشعاعية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية، بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية بالمملكة والإمارات العربية المتحدة.



تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتوقيع على بروتوكول بذلك.



رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.



تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية وجمهورية تشيلي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقا لترتيباته التنظيمية.



تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2 / 7 / 1443هـ الموافق 3 / 2 / 2022م إلى تاريخ 18 / 6 / 1445هـ الموافق 31 / 12 / 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كل المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).



تجديد عضوية عبدالرحمن عداس ومنير السهلي ومحمد الزهراني - من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل صندوق البيئة - أعضاء في مجلس إدارة الصندوق.



ترقيات