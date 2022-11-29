المملكة تمدد أجل وديعة الـ5 مليارات دولار لمصر

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وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.كما أن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصة فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.
التواصل السعودي المصري:
- تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة.
- ضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية.
- الودائع السعودية تفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية.
- تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
- ضخ استثمارات كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص السعودي بالسوق المصرية.
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