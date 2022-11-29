وأوضحت الهيئة أن اللقاء يأتي لمواكبة النمو المستمر في تطوير القطاع الصحي على المستوى المحلي والدولي، وضمن تحقيق مأمونية وسلامة المرضى من خلال ضبط معايير اعتماد جهات التدريب للدراسات العليا في القطاع الصحي، والذي يستهدف تمكين منظومة الاعتماد، بما يسهم في تحسين جودة التدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتشكيل تحالفات دولية لتطوير نظام الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإعداد وتوصيف إطار دولي لنظام الاعتماد في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية.
وناقش اللقاء تجارب المنظمات الدولية في الاعتماد من خلال خبراء ومختصين في المجال، وعرض المعايير الدولية، التي تسهم في توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي الجودة يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه، والرفع من جودة التدريب ومخرجاته في المراكز التدريبية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية تعقد ملتقى الاعتماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.