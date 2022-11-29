التخصصات الصحية تعقد ملتقى الاعتماد

التقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، عددًا من منظمات الاعتماد الدولية في مجال التدريب تمثل 43 دولة، جاء ذلك خلال لقاء «منظمات الاعتماد الدولية»، الذي نظمته الهيئة افتراضيًّا، بهدف توصيف إطار دولي مشترك للاعتماد المهني.

وأوضحت الهيئة أن اللقاء يأتي لمواكبة النمو المستمر في تطوير القطاع الصحي على المستوى المحلي والدولي، وضمن تحقيق مأمونية وسلامة المرضى من خلال ضبط معايير اعتماد جهات التدريب للدراسات العليا في القطاع الصحي، والذي يستهدف تمكين منظومة الاعتماد، بما يسهم في تحسين جودة التدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتشكيل تحالفات دولية لتطوير نظام الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإعداد وتوصيف إطار دولي لنظام الاعتماد في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية.

وناقش اللقاء تجارب المنظمات الدولية في الاعتماد من خلال خبراء ومختصين في المجال، وعرض المعايير الدولية، التي تسهم في توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي الجودة يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه، والرفع من جودة التدريب ومخرجاته في المراكز التدريبية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.