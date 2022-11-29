شكرا لقرائتكم سالم آل مخلص يعيد تشكيل الخشب ويضعه في متحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح متابعات الخليج 365 سالم آل مخلص متحفًا خاصًّا بأعماله التي يتم تصنيعها من خلال إعادة تدوير الأخشاب القديمة والمستعملة.

وقال سالم آل مخلص في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إنه نجح في إعادة تشكيل الأخشاب ووضعها في متحفه الخاص.

موقف محرج

وأشار متابعات الخليج 365 إلى أنه تعرض لموقف محرج، بسبب هوايته، حيث يعتقد من حوله بأنه ينظف الشوارع، مؤكدًا أنه لم يخبر أحدًا بفكرته حتى رأت النور.