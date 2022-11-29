نصائح للشباب المقبل على إدارة المشاريع

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الرياض - محمد الوسيري - تحدث فرحان بن مفضي، مهتم بإدارة المشاريع والتطوير المهني، اليوم الثلاثاء، عن الدخل المتوسط للشباب المقبل على إدارة المشاريع وكيفية تشجيعهم.

وأوضح ابن مفضي، في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك عدة معايير يتم أخذها في الاعتبار ومنها حجم المشروع ومدته وعدد الموظفين العاملين وموقعه، لافتًا إلى أن بعض المشاريع تتطلب عمل أكثر من 8 ساعات واحيانًا 12 ساعة، وقد يصل العمل في مناطق نائية، ما قد يثير مخاوف لدى الشباب من المشاريع المؤقتة.

ووجه ابن مفضي نصائح للشباب المقبل على المشاريع، بالعمل وبناء سيرة ذاتية متميزة وتعزيز المهارات والقدرات للانتقال من مشروع لمشروع دون انتظار.