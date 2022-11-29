شكرا لقرائتكم خبر رفض تظلم مواطن من عدم تعديل تاريخ ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما دفعت الأحوال المدنية بأن المسوغات التي أوردها المدعي لطلب التعديل غير كافية ولا يعتد بها في تحديد السن، حيث تضمنت لائحة التعيين في الوظائف العامة تحديد سن الموظف عند التعيين بالتاريخ الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة.وأشار الحكم الإداري إلى عدم دخول طلب المدعي بالتعديل ضمن الحالات التي لها الاستفادة من تغيير تاريخ الميلاد، وبالتالي فإن طلبه ليس له مستند نظامي، وإثر ذلك تم رفض الدعوى.
المحكمة الإدارية العليا في أسبوع
- 1082 جلسة قضائية رقمية
- 246 عدد الدعاوى المقيدة
- 464 عدد الدعاوى المنجزة
- %17 نسبة الإنجاز من حجم العمل
محكمة الاستئناف في أسبوع
- 320 جلسة قضائية رقمية
- 136 عدد الطلبات المقيدة
- 129 عدد الطلبات المنجزة
- %10 نسبة الإنجاز من حجم العمل
كانت هذه تفاصيل خبر رفض تظلم مواطن من عدم تعديل تاريخ ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.