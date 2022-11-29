الجوازات تصدر 15,788 قرارا إداريا بحق مخالفين

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وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
المخالفات الواردة
- نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين
- التستر عليهم
- تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة
- إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل
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