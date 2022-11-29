شكرا لقرائتكم لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مواطنون الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ولا تزال تهطل حتى الآن.

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ونشرت فرق الدفاع المدني، لقطات لجهود القوات الميدانية في متابعة الحالة المناخية، بالإضافة إلى إعلان الجاهزية والاستعداد.

توخي الحذر

كما نشرت إمارة المدينة المنورة لقطات لهطول الأمطار، مع تنبيهات للمواطنين بتوخي الحذر؛ حفاظًا على السلامة، والطرق، كما شددت على المواطنين بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تجمع مياه الأمطار.

عواصف رعدية

من جانب آخر، نشر عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، لقطات لعواصف رعدية ممطرة على أجزاء من المدينة، تبوك، الجوف، وشمالي الحدود الشمالية، وغربي حائل.

تنويهات

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر، في وقت سابق، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

من بين تلك المناطق التي شملت التنويهات: المدينة المنورة، الصويدرة الفريش، المندسة، وادي الفرع، الرايس، الأكحل، الفقرة، المسيجيد، اليتمة، بدر”.