طريقة استعراض إعدادات الحساب في ‎توكلنا خدمات الجديدة

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الرياض - محمد الوسيري - كشف تطبيق توكلنا، طريقة استعراض إعدادات الحساب في نسخة ‎”توكلنا خدمات الجديدة”.

استعراض إعدادات الحساب

وقال التطبيق في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بموقع “تويتر”، إن طريقة استعراض الإعدادات تتمثل في: “الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات، ومن ثم الضغط على أيقونة الصورة الشخصية من أعلى الصفحة، ثم يتم استعراض إعدادات الحساب”.

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استعراض الرسائل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة استعراض الرسائل، وهي خدمة تمكن المستخدم من استعراض الإشعارات حسب الجهة المرسلة.

وجاءت الخطوات على النحو التالي: