شكرا لقرائتكم مدني المدينة المنورة يرفع الجاهزية بعد إنذار الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تابع رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة، وسط جاهزية واستعداد تام بعد صدور تحذير من المركز الآلي للإنذار المبكر بشأن استمرار الأمطار الغزيرة وجريان السيول على عدد من محافظات المنطقة حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الغد.

جاهزية مدني المدينة

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة صور تُظهر رجال مدني المدينة المنورة وهم يتابعون ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة وسط تمام جاهزيتهم.

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كما أصدر الدفاع المدني تحذيرًا بشأن فرصة وجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الأربعاء.

جاء ذلك بناء على تحذير المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وذلك على (الرايس، الأكحل، الفقرة، المسيجيد، الهندية، اليتمة، بدر، طاشا، وادي الفرع، الصويدرة، الفريش، المدينة المنورة، المندسة).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة.

رفع الحالة إلى التحذير

يذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر رفع حالة الإنذار في منطقة المدينة المنورة إلى تحذير، في ظل استمرار العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وقال المركز إن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وانعدامًا في الرؤية، من الواحدة صباح الثلاثاء حتى الثانية عشرة من صباح الأربعاء خاصة على الصويدرة والفريش والمندسة.