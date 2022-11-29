شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. أنباء سارة في المنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق، أنباء سارة قبل مواجهة المكسيك، في نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر نظيره المكسيكي، مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يبحث عن الفوز من أجل التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر 2022.

وشهدت تدريبات المنتخب السعودي، مشاركة محمد كنو نجم الفريق، ويؤكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة السعودية والمكسيك في اللقاء الحاسم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في كأس العالم.

يأتي ذلك، بعدما تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت أمس الإثنين، حيث اكتفى بأداء تمارين استرجاعية رفقة المعد البدني، إلا أنه شارك بشكل طبيعي في تدريبات الأخضر اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية أمام المكسيك، غدٍ الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويدخل المنتخب السعودي، المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب البولندي صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط والأرجنتين صاحبة الوصافة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المكسيك المجموعة برصيد نقطة واحدة.