اخبار السعوديه

جمعية أطفالنا تجمع محاربي السرطان ومرضى الدم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم جمعية أطفالنا تجمع محاربي السرطان ومرضى الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقيم الجمعية المساندة لأطفال مرضى السرطان والدم، الاثنين المقبل، بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وبرعاية وزارة النقل، حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود.

ومن المقرر أن يحضره مجموعة من الأطفال محاربي السرطان ومرضى الدم وذلك في الفترة المسائية بين الرابعة والسابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

فعاليات خاصة

وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة يصاحبه مجموعة من الفعاليات الخاصة بالأطفال محاربي السرطان، ومن أهم تلك الفعاليات فعالية كسوة الشتاء التي يعدها “أطفالنا محاربي السرطان”.

ويحضر الحفل أحمد بن سفيان الحسن مساعد وزير النقل، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ورئيس مجلس إدارة جمعية “أطفالنا” عبد الله بن طارق القصبي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا