شكرا لقرائتكم رياح تسقط أعمدة وأبراج الكهرباء في ضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط أبراج وأعمدة الكهرباء جنوب ضبا بسبب الرياح العاتية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365”، سقوط أعمدة وأبراج الكهرباء، نتيجة شدة الرياح.

قد يهمّك أيضاً

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى 50كم /ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.