شكرا لقرائتكم مشاهد لتدفق الشلالات وجريان السيول في تبوك.. والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة تبوك منذ فجر اليوم أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت مدينة تبوك ومحافظاتها؛ ما أدى لجريان الاودية ، فيما ضربت صاعقة رعدية مجموعة من النخيل في محافظة أملج؛ ما تتسبب في إحراقها، وباشرت فوق الدفاع المدني إخماد الحريق دون وجود أضرار بشرية.

وباشر أفراد وضباط إدارة المرور عملهم الميداني وتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، حيث تم العمل على تسيير الحركة المرورية وفك الاختناقات في الشوارع والميادين الرسمية.

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فيما أغلقت قوات أمن الطرق عقبة الخريطة المؤدية من مدينة تبوك إلى محافظة ضباء نظراً لهطول الأمطار الغزيرة.

تنبيه الدفاع المدني :

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

كما أهابت المديرية العامة بالجميع لتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الهلال الأحمر يتأهب

ورفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته وذلك استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة .

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(٢٧) مركز إسعافي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين بإتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وكان المركز الوطني الأرصاد قد توقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها. كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.