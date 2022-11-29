شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022| الكشف عن "قميص" المنتخب السعودي أمام المكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، عن قميص الأخضر أمام المكسيك، بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لكأس العالم 2022، المقام في الدوحة.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأخضر ضد المكسيك، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي مساء يوم الأربعاء الأربعاء، على استاد لوسيل، بالجولة الثالثة للمجموعة بمونديال قطر 2022.

المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

حقق المنتخب السعودي فوز مثير في الجولة الأولى على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء، بينما خسر من بولندا بهدفين مقابل لا شيء.

ويطمح المنتخب السعودي، تحقيق فوز لا بديل عنه على المكسيك من أجل التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم بشكل مباشر دون انتظار نتائج باقي المجموعة، والتي تشمل "الأرجنتين، المكسيك وبولندا".

قميص المنتخب السعودي أمام المكسيك في كأس العالم 2022

ونشر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للقميص الثاني للأخضر استعدادا للقاء المكسيك.

وعلق حساب المنتخب السعودي على الفيديو: "صباح الخير، القميص الأبيض أصبح جاهزًا"، مع تمنياتنا بتأهل الأخضر لدور الـ 16 لمونديال قطر.